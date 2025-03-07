Ввоз новых автомобилей обрушился на 73% в России

В феврале 2025 года ввоз новых легковых автомобилей составил 16,2 тыс. машин, что на 73% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».

«Импорт новых легковых машин в годовом сравнении падает уже четвертый месяц подряд (с ноября 2024-го). При этом февральские объемы ввоза оказываются настолько низкими, что за последние несколько лет превосходят только ежемесячные показатели марта – сентября 2022 года», — сообщают эксперты.

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, импортеры знают, какое количество автомобилей находятся на складах, поэтому меньше их завозят. Это значит, что новые привезенные автомобили не будут «давить на сроки».

Аналитики сообщают, что новые легковые машины чаще всего привозили из Китая, Киргизии и Белоруссии. При этом автомобили с пробегом доставляли в основном из Японии, Южной Кореи и Китая.

Ранее на авторынке в России снизилась доля китайских марок.