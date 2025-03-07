В Hyundai начальника военкомата Татарстана бросили коктейль Молотова

В Казани подожгли автомобиль начальника отдела военного комиссариата Татарстана перед весенним призывом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«В 4 утра неизвестный подкрался к иномарке Ильшата Каримова на улице Роторной в Казани. Парень закинул под Hyundai самодельный коктейль Молотова и сразу же скрылся. Очевидцы заметили горящий автомобиль и вызвали пожарных и полицию. Сама машина выгорела лишь частично, ее оперативно потушили», — говорится в публикации.

Отмечается, что Каримов занимается подготовкой и призывом граждан на военную службу по всей республике. Согласно одной из версий, поджигателя могли вести украинские мошенники.

До этого сообщалось, что пожар произошел на Ботанической улице около 4 часов утра. В самом автомобиле никого не было, также огонь не повредил припаркованные рядом машины.

Вспыхнувшее пламя заметили местные жители и вызвали на место происшествие пожарных, которые ликвидировали возгорание. На видео с места происшествия видно, что легковой автомобиль серебристого цвета полностью охвачен огнем.

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