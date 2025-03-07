Машину военкомата сжег неизвестный в Казани

В Казани неизвестный мужчина сжег автомобиль, зарегистрированный на военный комиссариат Татарстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Пожар произошел на Ботанической улице около 4 часов утра. В самом автомобиле никого не было, также огонь не повредил припаркованные рядом машины.

«Тачка оформлена на военный комиссариат РТ. Предварительно, ее облил зажигательной смесью неизвестный мужчина», — отмечается в публикации.

Вспыхнувшее пламя заметили местные жители и вызвали на место происшествие пожарных, которые ликвидировали возгорание. На видео с места происшествия видно, что легковой автомобиль серебристого цвета полностью охвачен огнем. За ним припаркован темный внедорожник, на который пламя не перекинулось.

Ранее на видео попал момент ДТП с Lada Granta, которую подбросило при столкновении с BMW.