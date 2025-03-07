В гараже в Новой Москве нашли мужчину с простреленной головой

В Новой Москве в гараже нашли тело мужчины с ранением головы

В Новой Москве в гараже частного дома нашли тело мужчины 1986 года рождения с простреленной головой. Об этом пишет столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что дом находится в СНТ Березки.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств, а также установление подозреваемого и его привлечение к уголовной ответственности», — говорится в публикации.

В Следственном Комитете заявили, что был возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 7 марта 2025 года в гараже дачного поселка, расположенного в поселке Рязановское на территории Новой Москвы, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы», — сообщили в пресс-службе.

До этого в Иркутской области задержали злоумышленника, который вместе с другими мужчинами избил таксиста-инвалида.

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