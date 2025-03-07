Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В гараже в Новой Москве нашли мужчину с простреленной головой

В Новой Москве в гараже нашли тело мужчины с ранением головы
close
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Новой Москве в гараже частного дома нашли тело мужчины 1986 года рождения с простреленной головой. Об этом пишет столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что дом находится в СНТ Березки.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств, а также установление подозреваемого и его привлечение к уголовной ответственности», — говорится в публикации.

В Следственном Комитете заявили, что был возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 7 марта 2025 года в гараже дачного поселка, расположенного в поселке Рязановское на территории Новой Москвы, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы», — сообщили в пресс-службе.

До этого в Иркутской области задержали злоумышленника, который вместе с другими мужчинами избил таксиста-инвалида.

Ранее машину военкомата сжег неизвестный в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами