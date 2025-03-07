Блогера Сашу Митрошину сфотографировали в момент задержания

Блогера-миллионика и бывшую автожурналистку Сашу Митрошину сфотографировали в момент задержания. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На фотографии сотрудник правоохранительных органов показывает Митрошиной свое удостоверение. При этом рядом с блогером стоит мужчина в белой футболке.

Александру Митрошину задержали в аэропорту города Сочи. Она прилетела из Дубая. Сейчас блогеру грозит до 10 лет колонии за уклонение от налогов и отмывание денег.

Отмечается, что в 2023-м Митрошину уже обвиняли в уклонении от налогов — она использовала упрощенную систему налогообложения и выводила деньги через аффилированные ИП. Таким образом получилось скрыть от налоговой 127 млн рублей. Также Митрошина хвасталась, что зарабатывает 140 млн в час.

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Митрошину в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Ранее сообщалось, что дело экс-автожурналистки Александры Митрошиной взяла на контроль московская прокуратура.