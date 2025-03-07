Дело экс-автожурналистки Александры Митрошиной взяла на контроль московская прокуратура

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Дело известной блогерши, в прошлом автомобильной журналистки Александры Митрошиной взяла на контроль столичная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Александры Митрошиной по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры Москвы, установлено, что в 2020-2022 годах Митрошина будучи индивидуальным предпринимателем применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей. Чтобы уйти от уплаты налогов, она организовала поступление денег от предпринимательской деятельности на счета трех индивидуальных предпринимателей, указали в ведомстве. Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей.

Ранее стало известно, что Александре Митрошиной грозит до 10 лет тюрьмы.