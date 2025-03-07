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Блогер Саша Митрошина задержана в Сочи

Блогер-миллионник Митрошина задержана по уголовному делу об отмывании денег
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alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогершу Александру Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Столичный СК».

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Митрошину в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По данным СК, Митрошина уклонилась от уплаты 127 млн рублей налогов, после чего «отмыла» эти деньги с помощью покупки объекта недвижимости в Москве.

Дело против Митрошиной, уточнили в СК, возбудили еще в январе. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — 7 лет колонии.

Сейчас блогерша задержана в Сочи. Ее намерены доставить в Москву на допрос к столичным следователям.

6 марта актер Глеб Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что Scally Milano уезжает из России после массовой отмены концертов.

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