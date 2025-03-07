Бывшей автожурналистке Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы

Бывшей автожурналистке Александре Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Митрошину, по данным SHOT, задержали сегодня в аэропорту Сочи. Она прилетела из Дубая. Сейчас блогерше грозит до 10 лет колонии за уклонение от налогов и отмывание денег», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2023-м Митрошину уже обвиняли в уклонении от налогов — блогерша использовала упрощенную систему налогообложения и выводила деньги через аффилированные ИП. Таким образом она скрыла от налоговой 127 млн рублей. Также Митрошина хвасталась, что зарабатывает 140 млн в час.

Сейчас блогершу везут на допрос в Москву.

До этого сообщалось, что блогершу Александру Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств.

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Митрошину в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

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