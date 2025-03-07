Автомобильная авария парализовала движение на МКАДе в Москве

В Москве на МКАДе частично перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внутренней сторонне 72 км МКАД (в районе съезда №72) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение», — говорится в сообщении.

По информации источника. На место ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших еще неизвестна.

Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что на МКАДе водителю Lada Largus стало плохо за рулем, и он протаранил автомобиль. Камера, установленная на проезжей части, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина Lada Largus медленно едет по дороге, затем врезается в грузовик. После столкновения водитель продолжает движение, при этом поочередно поворачивает руль вправо и влево.

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