Агония водителя на МКАДе попала на видео

В Москве на МКАДе водителю Lada Largus стало плохо за рулем, и он протаранил автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Неуправляемая машина на МКАД. Стало плохо за рулем. И так бывает», — говорится в сообщении.

Камера, установленная на проезжей части, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина Lada Largus медленно едет по дороге, затем врезается в грузовик. После столкновения водитель продолжает движение, при этом поочередно поворачивает руль вправо и влево.

По информации источника, мужчине стало плохо за рулем, его отвезли в реанимацию, но спасти водителя не удалось.

До этого сообщалось, что миллионы сирийских фунтов разлетелись после ДТП с машиной сирийского Центробанка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением после того, как одна из шин автомобиля взорвалась. При этом сам мужчина не пострадал.

На опубликованной в сети фотографии видно, что люди собирают разбросанные на земле деньги.

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