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Сезон проката самокатов в Подмосковье начался раньше, чем в Москве

В Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Московской области начался сезон проката электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Прокат сейчас доступен в следующих городах: Долгопрудный, Домодедово, Истра, Королёв, Красногорск, Химки, Лобня, Люберцы, Подольск, Пушкино, Фрязино, Химки, Щёлково. А уже к 15 марта арендовать средства индивидуальной мобильности можно будет в 39 подмосковных городах», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В Московской области для аренды будут доступны более 50 тыс. самокатов, а также более 2 тыс. электровелосипедов пяти операторов. Они обновили парк средств индивидуальной мобильности, часть СИМ будет оборудована укрупненными номерами. Также СИМ оснащены указателями поворота.

О старте нового кикшерингового сезона в Москве официально не объявлялось.

Ранее глава Заксобрания Санкт-Петербурга предложил сделать платным въезд в центр города.

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