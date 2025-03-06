Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

25 января на Крымском мосту в сторону полуострова вводили сплошной паспортный контроль в рамках антитеррористических мероприятий. Кроме того, в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

12 февраля в Ростове-на-Дону началось слушание по делу о взрыве на Крымском мосту 2022 года.

На скамье подсудимых — граждане России, Украины и Армении. Как считает следствие, они организовали доставку более 20 тонн замаскированной взрывчатки из Одессы в Крым. Им грозит пожизненное заключение.

8 октября 2022 года в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. Подрыв, согласно выводам взрывотехников, был произведен дистанционно.

Взрыв спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин запустил обходной маршрут на трассе М-12 в Башкирии.