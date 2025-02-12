Пожизненные сроки и 100 томов дела. Обвиняемых в подрыве Крымского моста довели до суда

Последствия теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части моста

В Ростове-на-Дону началось слушание по делу о взрыве на Крымском мосту 2022 года

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались слушания по делу о теракте на Крымском мосту, унесшем в 2022 году жизни пяти человек. На скамье подсудимых — граждане России, Украины и Армении. Как считает следствие, они организовали доставку более 20 тонн замаскированной взрывчатки из Одессы в Крым. Тротил перевозила фура, которая взорвалась посреди моста и частично обрушила его. Почему фигуранты дела не признают свою вину — в материале «Газеты.Ru».

Не привлекали иностранных партнеров

На скамье подсудимых — фермер из Херсона, дальнобойщик и бизнесмены. По версии следствия, все они входят в состав группы, которая организовала теракт на Крымском мосту осенью 2022 года.

Теракт на мосту 8 октября 2022 года в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. Подрыв, согласно выводам взрывотехников, был произведен дистанционно.



Взрыв спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли водитель самой фуры Махир Юсубов и четверо пассажиров легковушки, оказавшейся поблизости.



Организатором группировки следствие считает главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который был заочно арестован Басманным районным судом Москвы и объявлен в федеральный и международный розыск.

Как заявил Малюк журналистам, он лично занимался «разработкой и реализацией спецоперации с мостом».

При этом, по словам Малюка, при подготовке теракта его сотрудники «не привлекали иностранных партнеров», используя фигурантов втемную.

По версии следствия, более 20 тонн взрывчатки, упакованной в рулоны строительной полиэтиленовой пленки, в начале августа 2022 года были отправлены из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда опасный груз перевезли в грузинский Поти, а затем в столицу Армении — Ереван. В Армении он был растаможен, при этом в сопроводительных документах поменяли названия фирм — отправителя и получателя.

«Перемещение взрывчатки под видом груза строительной полиэтиленовой пленки» через Болгарию, Грузию и Армению с уплатой в последней таможенной пошлины было совершено для придания партии «статуса товара ЕврАзЭС» и «сокрытия» факта ее отправки с территории Украины, сообщал «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы следствия.

4 октября взрывчатку перевезли через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а через два дня доставили на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). При этом названия фирм, отправлявших и получавших груз, опять были изменены.



Фальсификацией документов, полагает следствие, занимались пятеро россиян и граждане Украины Владимир Злоба и Роман Соломко

«Он всего лишь поделился своими знаниями, как можно доставить груз [из-за границы в Россию]», — заявил «Газете.Ru» адвокат Павел Саяпин, бывший защитник фермера-украинца Романа Соломко.

«В связи с началом СВО у него [ранее] застрял его груз сельскохозяйственного назначения, оборудование, и он смог его доставить по этому пути. И просто знакомые знакомого, грубо говоря, спросили, как он это сделал. Попросили дать телефон таможенных брокеров и так далее, кто занимается растаможкой груза. И все, он просто поделился этой информацией. Непосредственно к грузу, который был спрятан и взорвался, он никакого отношения не имел», — сказал «Газете.Ru» Саяпин.

На одном из последних отрезков маршрута рулоны со взрывчаткой перевозил гражданин Армении Артур Терчанян. Именно он перегнал груз из Грузии на склад в краснодарском Армавире, откуда СВУ уже забрал погибший на мосту дальнобойщик. Следствие считает, что Терчанян действовал по заранее разработанному плану вместе с другими членами организованной группы.

«Было объявление в средствах массовой информации, он случайно увидел и взял заказ. Там до такой степени все было упаковано, в обертке, что даже когда груз пересекал границу Армении, Грузии, рентген ничего не обнаружил. Возможно, мы не знаем какие-то результаты экспертиз, но как водитель должен был понять [про взрывчатку], если настолько хорошо было упаковано», — прокомментировал «Газете.Ru» экс-адвокат Терчаняна Гиви Бекаури.

Юрист также отметил, что после того, как Терчанян довез и выгрузил замаскированную взрывчатку, он не пытался скрыться. Вместо этого мужчина ждал новый заказ и навещал родственников.

«Это надо быть дураком, знать, что ты такой груз перевез, и ждать», — резюмирует Бекаури.

В краснодарском Армавире рулоны с ракетным топливом попали на склад «Агро-бизнеса». Директор склада Георгий Азатьян и его брат Артем также были задержаны. Их отец рассказывал журналистам, что «на один день приютить» тот злополучный груз Артема «попросили ребята».

«Палеты, поддоны. На них какой-то груз кубической формы, и все это замотано пленкой в несколько слоев. Он не просвечивается, он ничем не пахнет», — описывал содержимое Самвел Азатьян.

Обвиняемыми по делу также проходят Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Былин — гендиректор фирмы, занимающейся оптовой торговлей овощами и фруктами, она должна была (по документам) получить груз. Антипов — генеральный директор и владелец ульяновского ООО «ТЭК-34», якобы отправитель груза. Тяжелых — индивидуальный предприниматель, занимался установкой антенн, торговал электронным оборудованием.

«Наша позиция остается неизменной, никто из обвиняемых не признает вину», — заявил «Газете.Ru» адвокат Былина Сергей Бизюкин.

Остальные действующие защитники фигурантов отказались отвечать на вопросы «Газеты.Ru».

«Я не даю по этому делу пока комментариев СМИ, поймите правильно... Мой ответ будет таким же даже на такой простой вопрос [как то, этапировали ли обвиняемых из Москвы в Ростов-на-Дону для суда]», — ответил на запрос «Газеты.Ru» адвокат Артема Азатьяна Шота Горгадзе.

«Сами явились по телефонному звонку»

До задержания все обвиняемые сотрудничали со следствием и добровольно приезжали на допросы, подчеркнул Павел Саяпин, бывший защитник Романа Соломко. Его подзащитный ради этого за свой счет снимал гостиницу возле Управления ФСБ России по Республике Крым.

«Мы же с вами понимаем, что если человек устроил террористический акт, а ему позвонили из ФСБ: «Приедь, пожалуйста, [на допрос] в другой регион», вряд ли лицо, причастное к такому ужасному преступлению, добровольно поедет через несколько регионов давать какие-то объяснения... Нехарактерное поведение для преступления, за которое возможно пожизненное лишение свободы», — рассуждает юрист.

Всего по делу проходят 13 человек, оставшиеся на свободе объявлены в розыск. Задержанным же грозят пожизненные сроки. В окончательной редакции обвинения им вменили по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт) и ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача или перевозка взрывчатых веществ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств).

Все 13 фигурантов включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

В начале февраля газета «Коммерсантъ» узнала, что материалы дела включают более 100 томов , но лишь около 20 из них описывают доказательства преступления.

Бывшие защитники при этом настаивают, что весомых улик у следствия нет.

«Надеемся, что суд будет иметь мужество признать ошибку следствия и разобраться в этой ситуации... Суд, с его опытом рассмотрения таких дел, сразу все поймет, что там никто не имеет никакого отношения [к организации теракта]», — считает Саяпин.