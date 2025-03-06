Два человека пострадали при взрыве на заводе шин в Ганновере

HAZ: два человека пострадали при взрыве на производстве Continental в Ганновере

Как минимум два человека пострадали при взрыве на производстве шин Continental в немецком Ганновере, сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Как пишет издание, у пострадавших легкие ранения, еще пятерых осматривают медики.

6 марта в Ганновере на территории завода компании-производителя шин Continental произошел взрыв. По предварительным данным, в одном из зданий предприятия на верхних этажах взорвался котельный агрегат. На место происшествия прибыли спасательные службы.

Накануне в Японии на заводе Toyota взорвался промышленный пылесборник. Взрыв произошел на расположенном в префектуре Айти заводе, на котором изготавливают комплектующие для автоконцерна Toyota. Предприятие Fujioka, где произошел взрыв, входит в Toyota Boshoku Group.

В результате инцидента получили ранения минимум три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на заводе взорвался один из промышленных пылесборников. На место происшествия прибыли спасатели.

Кроме того, в мексиканском городе Сапопан загорелся автосалон.