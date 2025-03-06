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На заводе Toyota произошел взрыв

В Японии на заводе Toyota произошел взрыв
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Global Look Press

В Японии на заводе Toyota взорвался промышленный пылесборник. Об этом сообщает японское общественное телевидение NHK.

По информации источника, взрыв произошел на расположенном в префектуре Айти заводе, на котором изготавливают комплектующие для автоконцерна Toyota. Предприятие Fujioka, где произошел взрыв, входит в Toyota Boshoku Group.

Также сообщается, что в результате инцидента получили ранения минимум три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на заводе взорвался один из промышленных пылесборников. На место происшествия прибыли спасатели.

До этого сообщалось, что в мексиканском городе Сапопан загорелся автосалон. Возгорание началось в зарослях травы, после чего из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованные автомобили. На опубликованных в сети кадрах видны столбы черного дыма.

По версии властей, пожар могли устроить бездомные люди.

Ранее в Москве мужчина сжег Land Rover возлюбленной.

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