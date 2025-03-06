Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С вертолета сняли, как 500 машин охвачены огнем в Сапопане

В Мексике сняли на видео возгорание свыше 500 автомобилей

В мексиканском городе Сапопан загорелся автосалон. Об этом сообщает издание Mural.

По информации источника, возгорание началось в зарослях травы, после чего из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованные автомобили. На опубликованных в сети кадрах видны столбы черного дыма.

Также сообщается, что в момент возгорания на парковке стояло около 700 машин, 192 из которых спасти не удалось.

По версии властей, пожар могли устроить бездомные люди. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также делают соответствующие экспертные заключения.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина поджег Land Rover бывшей возлюбленной Марии, но пламя перекинулось на автомобили Peugeot и «Газель» ее соседей. На снятых кадрах видно, что большая часть машин повреждена: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

Ранее мигрант выпрыгнул из такси, не заплатив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами