С вертолета сняли, как 500 машин охвачены огнем в Сапопане

В мексиканском городе Сапопан загорелся автосалон. Об этом сообщает издание Mural.

По информации источника, возгорание началось в зарослях травы, после чего из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованные автомобили. На опубликованных в сети кадрах видны столбы черного дыма.

Также сообщается, что в момент возгорания на парковке стояло около 700 машин, 192 из которых спасти не удалось.

По версии властей, пожар могли устроить бездомные люди. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также делают соответствующие экспертные заключения.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина поджег Land Rover бывшей возлюбленной Марии, но пламя перекинулось на автомобили Peugeot и «Газель» ее соседей. На снятых кадрах видно, что большая часть машин повреждена: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

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