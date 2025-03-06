Массовая авария парализовала движение на трассе в Подмосковье

В Подмосковье из-за массового ДТП перекрыли трассу «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Из-за сильной аварии уже несколько часов перекрыта трасса «Дон» в сторону Москвы. Несколько машин — «БМВ», «Хендай Солярис» и фура — столкнулись на 74-м километре», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия столкновения. На кадрах видно, что на дороге образовалась большая пробка. При этом на место ДТП едет патрульный автомобиль с включенной сиреной и проблесковыми маяками.

По информации источника, в результате аварии 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал 10-летний мальчик и двое взрослых, их госпитализировали с серьезными травмами.

До этого сообщалось, что в Приморском крае массовое ДТП полностью парализовало движение на трассе под Кипарисово.

На кадрах видно, что машины заблокировали проезд другому транспорту, поэтому образовалась длинная пробка.

Ранее в Мексике сняли на видео возгорание свыше 500 автомобилей.