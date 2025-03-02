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В деле об издевательствах над студентками на автомойке появился новый эпизод

СК РФ: в деле о пытках студенток на автомойке появился новый эпизод
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В деле об издевательствах над девушками на автомойке в городе Каменске-Уральском Свердловской области появился новый эпизод, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по региону.

«Днем 2 декабря 2024 года обвиняемый, а также ранее не судимый житель Каменска-Уральского совершили похищение двух несовершеннолетних, которых против воли переместили в помещение автомойки по улице Карла Маркса», — следует из сообщения.

К подросткам применили физическое насилие, потом их отвезли в квартиру. Домой их отпустили 3 декабря. Поводом для похищения стали имущественные споры. Решается вопрос об аресте соучастника инцидента.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства.

Одного из мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками он уже избивал подростков.

Позже двух студенток из четырех, которых похитили и отвезли на автомойку, признали свидетелями.

Ранее мужчину, сдавшего полиции видео с издевательством над студентками, избили на автомойке.

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