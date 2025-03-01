Суд вынес решение о водителе Гюльмагомедове, влетевшем в остановку в Петербурге

Суд отправил водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова, который устроил жесткую аварию в Петербурге, в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Московского районного суда города.

«Гюльмагомедов был задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Срок меры — 27.04.2025», — говорится в публикации.

Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ.

Накануне в Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. Ранее в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

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