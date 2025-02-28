Момент жесткого ДТП с автобусом, влетевшим в петербуржцев, попал на видео

Момент жесткого ДТП с автобусом в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео с моментом ДТП в Санкт-Петербурге, где водитель автобуса протаранил остановку с людьми. Кадры опубликовал Telegram-канал местной прокуратуры.

«По предварительным данным, автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта по ул. Варшавской. Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», — говорится в публикации.

По предварительным данным, один человек не выжил, еще трое пострадали. Есть версия, что водителю автобуса стало плохо во время движения.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель Toyota Camry не пропустил на дороге пожарный автомобиль с включенной сиреной. Что стало причиной такого поступка водителя Toyota Camry, неизвестно.

Ранее владивостокец протаранил авто и «расквасил» лицо водителю.