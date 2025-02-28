Водитель на Toyota Camry оттормаживал пожарную машину во Владивостоке и попал на видео

Во Владивостоке водитель Toyota Camry не пропустил на дороге пожарный автомобиль с включенной сиреной. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке водитель Toyota Camry на протяжении 20 минут не уступал дорогу машине пожарной охраны, которая спешила на вызов», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор спецтранспорта запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль едет впереди пожарной машины и не пропускает ее вперед. При этом перед Toyota нет других автомобилей. На записи также слышно, что водитель автомобиля экстренных служб включил сирену.

По информации источника, что стало причиной такого поступка водителя Toyota Camry, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Иркутской области грузовой поезд едва не влетел в автобус с пассажирами. После закрытия переезда водитель решил начать движение. В результате транспорт застрял прямо перед шлагбаумом. Пассажирам пришлось выбегать на улицу.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку.