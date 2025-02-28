На видео попало, как владивостокец протаранил авто и «расквасил» лицо водителю

Во Владивостоке на видео попала драка водителей после лобового тарана

Во Владивостоке мужчина попал в ДТП и устроил драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На Бородинской во Владивостоке неадекват выехал на встречку, а после избил водителя. Любителя помахать кулаками и «расквасить» лицо случайного человека уже ищут», — говорится в сообщении.

Пассажирка Nissan X-Trail запечатлела инцидент на камеру. На кадрах видно, как водителей автомобиля Toyota Noah подходит к мужчине за рулем Nissan и начинает его бить, при этом кричит и оскорбляет своего оппонента. Женщина, которая ведет съемку, просит проезжающих водителей о помощи, а конфликтующие продолжают драку. Далее на записи видно, что у водителя автомобиля Nissan X-Trail разбито лицо.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель Toyota Camry не пропустил на дороге пожарный автомобиль с включенной сиреной. Что стало причиной такого поступка водителя Toyota Camry, неизвестно.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку.