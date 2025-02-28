Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как владивостокец протаранил авто и «расквасил» лицо водителю

Во Владивостоке на видео попала драка водителей после лобового тарана

Во Владивостоке мужчина попал в ДТП и устроил драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На Бородинской во Владивостоке неадекват выехал на встречку, а после избил водителя. Любителя помахать кулаками и «расквасить» лицо случайного человека уже ищут», — говорится в сообщении.

Пассажирка Nissan X-Trail запечатлела инцидент на камеру. На кадрах видно, как водителей автомобиля Toyota Noah подходит к мужчине за рулем Nissan и начинает его бить, при этом кричит и оскорбляет своего оппонента. Женщина, которая ведет съемку, просит проезжающих водителей о помощи, а конфликтующие продолжают драку. Далее на записи видно, что у водителя автомобиля Nissan X-Trail разбито лицо.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель Toyota Camry не пропустил на дороге пожарный автомобиль с включенной сиреной. Что стало причиной такого поступка водителя Toyota Camry, неизвестно.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами