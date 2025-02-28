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Автобус протаранил остановку с людьми в Петербурге

В Петербурге автобус влетел в остановку с людьми
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Telegram-канал SHOT

В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Питере городской автобус влетел в остановку с людьми рядом с метро «Московская». Сообщается о нескольких пострадавших <…> О точном количестве раненых неизвестно, на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам очевидцев, водителю автобуса стало плохо во время движения.

На опубликованных в сети кадрах видно, что повреждения получили несколько легковых автомобилей, запчасти от которых разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель Toyota Camry 20 минут не пропускал на дороге пожарный автомобиль с включенной сиреной. Видеорегистратор спецтранспорта запечатлел инцидент. На кадрах видно, что перед черным легковым автомобилем нет других машин.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку.

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