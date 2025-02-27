Стало известно, что делал певец Буйнов после того, как сбил пенсионерку

Mash: после столкновения Александр Буйнов осмотрел бампер и сел в Lexus

Сбитая Александром Буйновым на пешеходном переходе пенсионерка рассказала Mash о ДТП. По ее словам, она видела внедорожник и была уверена, что он остановится.

«После столкновения Буйнов вышел из салона, осмотрел бампер и сел обратно. К женщине не подошел, планировал уехать, но помешали очевидцы», — сообщает канал.

Инцидент произошел накануне около 18:00 в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Также выяснилось, что Буйнов сбил пенсионерку на своем внедорожнике Lexus из-за того, что не заметил ее.

Ранее сообщалось, что певец Александр Буйнов не стал извиняться перед пенсионеркой после ДТП.