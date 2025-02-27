Стало известно, что Александр Буйнов предлагал деньги после наезда на пенсионерку

Александр Буйнов предлагал деньги сыну пенсионерки, которую артист сбил на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«После аварии певец хотел все сразу замять и откупиться, чтобы не вызывать на место сотрудников МВД, так как дальнейшие разбирательства могут повлечь наказание вплоть до лишения водительских прав», — говорится в сообщении.

По информации источника, пострадавшую пенсионерку продолжают осматривать медики: у нее есть подозрение на перелом ребер. В настоящее время женщина находится в больнице в Звенигороде.

Инцидент произошел накануне около 18:00 в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что Буйнова могут лишить водительских прав после ДТП с пенсионеркой.