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Александру Буйнову грозит лишение водительских прав

Александра Буйнова могут лишить водительских прав после ДТП с пенсионеркой
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buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Александра Буйнова могут лишить водительских прав после того, как он сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Наказание, которое получит певец, зависит от итогового заключения врачей после обследования пострадавшей. Если вред здоровью квалифицируют как легкий, Буйнов заплатит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишится прав на срок от года до полутора лет», — говорится в сообщении.

По информации источника, если травмы будут средней тяжести, артист получит штраф в размере от 15 до 37 тыс. рублей или его лишат прав на срок от полутора до двух лет.

В случае если здоровью пенсионерки в результате ДТП нанесен тяжкий вред, то в отношении Александра Буйнова заведут уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Тогда артиста могут лишить свободы на семь лет.

До этого сообщалось, что у пострадавшей пенсионерки диагностировали разрыв связок.

Ранее появились кадры первых минут после ДТП с участием Буйнова.

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