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Стало известно, куда поехал Александр Буйнов после того, как сбил пенсионерку

Александр Буйнов поехал на корпоратив поле того, как сбил пенсионерку
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Телеканал «НТВ»

Александр Буйнов уехал выступать на корпоратив в центр Москвы после того, как сбил пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«После всех формальностей Буйнов отправился на частное мероприятие. Певец, по словам родных пострадавшей, до сих пор с ними не связался и не извинился», — говорится в сообщении.

По информации источника, артист прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что на момент аварии он был трезв.

Инцидент произошел накануне около шести вечера в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

На кадрах с места ДТП видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.

Ранее появилось фото авто, на котором Буйнов сбил пенсионерку.

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