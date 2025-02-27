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Появилось фото авто, на котором Буйнов сбил пенсионерку

SHOT опубликовал фото Lexus LX 570, на котором Александр Буйнов сбил пенсионерку
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Telegram-канал «SHOT»

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию автомобиля Lexus LX 570, на котором певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье.

Накануне около шести вечера в Апрелевке 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

В начале февраля Александр Буйнов вспомнил в беседе с «Пятым каналом», как в 1980-х годах проиграл в карты автомобиль на глазах певца Льва Лещенко. Буйнов признался, что играл в карты на деньги с музыкантом, который оказался мошенником.

Ранее петербуржец на Lada Vesta не пропустил реанимобиль и попал на видео.

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