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Названа профессия женщины, которую Александр Буйнов сбил на Lexus

SHOT: Александр Буйнов на Lexus сбил воспитательницу детского сада
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Telegram-канал «SHOT»

Женщина, которую сбил на пешеходном переходе певец Александр Буйнов, работает воспитателем детского сада. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«В ДТП с певцом пострадала 61-летняя Алла Николаевна. Сейчас она в больнице с разрывом связок. Женщина заявила нам, что до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить», — отмечается в публикации.

Пострадавшая перед наездом шла домой с работы. Она утверждает, что Lexus появился перед ней неожиданно, но она успела среагировать и отскочить.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Буйнов после наезда прятался от пострадавшей, боясь, что его узнают, и пытался уехать.

ДТП произошло накануне около 18 часов в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

Ранее на видео попало, как осколки стекла порезали пассажиров автобуса.

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