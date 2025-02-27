Названа профессия женщины, которую Александр Буйнов сбил на Lexus

Женщина, которую сбил на пешеходном переходе певец Александр Буйнов, работает воспитателем детского сада. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«В ДТП с певцом пострадала 61-летняя Алла Николаевна. Сейчас она в больнице с разрывом связок. Женщина заявила нам, что до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить», — отмечается в публикации.

Пострадавшая перед наездом шла домой с работы. Она утверждает, что Lexus появился перед ней неожиданно, но она успела среагировать и отскочить.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Буйнов после наезда прятался от пострадавшей, боясь, что его узнают, и пытался уехать.

ДТП произошло накануне около 18 часов в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

Ранее на видео попало, как осколки стекла порезали пассажиров автобуса.