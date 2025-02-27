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Автомобиль певца Александра Буйнова получил 172 штрафа за нарушения ПДД

Mash: машина Александра Буйнова насобирала 112 штрафов за нарушение скорости
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Telegram-канал «Mash»

Певец Александр Буйнов получил 172 штрафа ГИБДД с июля 2017 года, из них 112 — за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.

«Нарушения обошлись артисту в 158к рублей. Все штрафы оплачены. Последний — получил 22 января. Чаще всего Буйнов грешил на дорогах Москвы и области», — говорится в сообщении канала.

Накануне около шести вечера в Апрелевке 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее петербуржец на Lada Vesta не пропустил реанимобиль и попал на видео.

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