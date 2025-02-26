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Петербуржец на Lada Vesta не пропустил реанимобиль и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как авто Lada не пропустило реанимобиль с сиреной

В Санкт-Петербурге водитель Lada Vesta не пропустил реанимобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Красная легковушка очень медленно ехала перед машиной скорой помощи, которая включила сирену и просила освободить дорогу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как красный легковой автомобиль медленно едет перед реанимобилем, у которого включены проблесковые маячки и сирена. При этом водитель не пропускает вперед машину экстренных служб.

До этого сообщалось, что во Владивостоке автомобиль УАЗ вылетел на проезжую часть и приземлился на крышу.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ летит на проезжую часть, при этом транспорт переворачивается в воздухе. Далее на записи видно, что машина приземляется на крышу.

По информации источника, в результате ДТП пострадали три человека.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение на МКАД.

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