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Буйнов вспомнил, как проиграл машину на глазах у Льва Лещенко

Певец Александр Буйнов признался, что проиграл машину в карты в 80-х
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Телеканал «НТВ»

Певец Александр Буйнов признался в беседе с «Пятым каналом», что Лев Лещенко стал свидетелем его проигрыша машины в 80-х.

По словам Буйнова, он играл в карты на деньги вместе с музыкантом, который оказался мошенником. Мужчина «играл на две руки». Певец признался, что редко играет в подобные игры, поэтому тем вечером вошел в азарт. Артист проиграл целую машину – около пяти тысяч рублей.

Буйнов признался, что позже смог отыграться. Один из знакомых предложил ему играть в блеф. Это сработало.

«Сколько смог, отыграл вот эти около пяти тысяч рублей — безумие вообще, на них квартиру можно было купить. Выиграл еще около пятисот рублей — то есть пошел уже в плюс, потом сказал: «На этом заканчиваем». Тот парень мне начал говорить: «Нет! Так не играют! Ты должен продолжать игру». Я им говорю: «Нет, ребята, у меня плюс, и этот плюс мы сейчас прогуляем в ресторане!» — вспомнил певец.

В апреле Буйнов жаловался, что его реже стали звать на концерты из-за слухов об ухудшении здоровья. Артист считает, что обзавелся «сильным врагом».

Ранее Лужина перенесла сердечный приступ из-за мошенников «из Википедии».

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