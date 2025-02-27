Проверку ОСАГО при регистрации машины отменили из-за бесполезности процедуры

С 1 марта 2024 года наличие полиса ОСАГО перестанет быть обязательным условием для регистрации автомобиля. Об этом заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в интервью ТАСС.

«Проверка ОСАГО при регистрации — абсолютно бесполезная процедура. Если человек хочет зарегистрировать машину, а потом ездить без страховки, он может купить полис на один день. Это ненужная административная нагрузка на ГИБДД», — пояснил Холодов.

26 февраля пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что старт эксперимента по запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года. Глава РСА Евгений Уфимцев заявил, что эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. По его словам, первое время водителю не будут приходить штрафы, но он сможет получать уведомления на «Госуслугах».

По оценкам РСА, 7–10% российских автовладельцев не имеют полиса ОСАГО.

Ранее депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО.