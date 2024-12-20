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Россиянам рассказали, когда начнут штрафовать с камер за отсутствие ОСАГО

РСА: штрафы с камер за езду без ОСАГО планируют ввести до конца 2025 года
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Контроль за наличием у водителей полиса ОСАГО с помощью камер безопасности дорожного движения планируют ввести с 1 марта 2025 года, при этом штрафы в автоматическом режиме водителям могут начать выписывать уже с конца следующего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

«Эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. После двух-трех месяцев, если будет все нормально и не будет сбоев, мы будем предлагать, чтобы он завершился раньше и уже можно было оформлять штрафы», — отмечает президент РСА.

По словам Уфимцева, первое время водителю не будут приходить штрафы, но он сможет получать уведомления на «Госуслугах».

Также в РСА рассказали, что с 1 марта следующего года ОСАГО не будет обязательным при регистрации автомобиля в ГИБДД.

До этого сообщалось, что в России планируют разрешить использование подержанных запчастей для ремонта машин по ОСАГО.

Ранее назвали самые бесполезные системы помощи водителю.

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