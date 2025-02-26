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Экс-замначальника МВД Северной Осетии обвинили в ДТП четырехлетней давности

Против экс-замначальника МВД Северной Осетии Сабанаева возбудили уголовное дело
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МВД России

Бывший заместитель начальника МВД Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела из-за происшествия четырехлетней давности. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по РСО-Алания.

По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина, находясь за рулем личного автомобиля Hyundai, не справился с управлением и попал в аварию в селе Зильги Правобережного района в Северной Осетии.

На место ДТП прибыли инспекторы ДПС, которым подозреваемый, по данным СК, незаконно поручил внести в документы ложную информацию об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. В качестве водителя Hyundai был указан другой человек, а автомобилиста, сидящего за рулем второй машины, обвинили в аварии.

Как сообщил Telegram-канал «Сапа 15», речь идет о 51-летнем полковнике полиции Альберте Сабанаеве. В мае 2024-го его уволили из органов по выслуге лет.

До этого президент России Владимир Путин обратил внимание на большое количество ДТП в Северной Осетии. Глава государства заявил, что в республике очень много аварий, больше, чем в среднем по стране. По мнению Путина, во многом это связано с плохими дорогами, а также с организацией дорожного движения и дисциплиной на дорогах.

Ранее власти Северной Осетии решили бороться с ДТП после разговора с Путиным.

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