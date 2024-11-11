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Путин назвал три причины частых ДТП в Северной Осетии

Путин обратил внимание главы Северной Осетии на большое количество ДТП

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратил внимание на большое количество ДТП в Северной Осетии. Об этом он заявил на встрече с главой республики и Сергеем Меняйло, пишет ТАСС.

«ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано и с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — отметил президент.

До этого сообщалось, что Путин обсудил с Меняйло экономику региона.

«У нас ВРП – 216 миллиардов, по отношению к 2021 году – плюс 18 миллиардов. То есть мы в этой программе в принципе все показатели соблюдаем», — сообщил главе государства Меняйло.

Отмечается, что с 2021 года степень догазификации в регионе достигла 97%. За три года было построено, реконструировано и обновлено более 700 объектов системы газоснабжения, под эти цели было выделено 80 миллиардов рублей.

Ранее мужчины на Jeep протаранили автобус в Подмосковье и попали на видео.

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