Власти Северной Осетии решили бороться с ДТП после разговора с Путиным

В Северной Осетии решили расширить одну из самых аварийных дорог, чтобы бороться с частыми ДТП. Об этом рассказал депутат Госдумы Артур Таймазов в своем Telegram-канале.

«Ко мне много раз обращались жители с просьбой помочь решить вопрос с расширением дороги, ведущей из Владикавказа в Алагир, с двух полос — до четырех», — отметил он.

Депутат добавил, что по поручению главы Северной Осетии вопрос расширения трассы проработали с Федеральным дорожным агентством.

До этого президент России Владимир Путин обратил внимание на большое количество ДТП в Северной Осетии. Об этом он заявил на встрече с главой республики и Сергеем Меняйло.

«ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано и с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», — отметил президент.

Также Путин обсудил с Меняйло экономику региона.

«У нас ВРП – 216 миллиардов, по отношению к 2021 году – плюс 18 миллиардов. То есть мы в этой программе в принципе все показатели соблюдаем», — сообщил главе государства он.

Отмечается, что с 2021 года степень догазификации в регионе достигла 97%. За три года было построено, отреконструировано и обновлено более 700 объектов системы газоснабжения, под эти цели было выделено 80 миллиардов рублей.

Особое внимание было уделено поддержке семей участников СВО. Сообщается, что на всех членов семей военнослужащих или участников СВО составлены социальные паспорта, а губернатор встречается с родными бойцов, чтобы узнать об их проблемах.

Ранее глава Северной Осетии призвал ЧВК «Вагнер» не подчиняться приказам Пригожина.