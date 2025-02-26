В России призвали ввести обязательную регистрацию электросамокатов и моноколес

В России необходимо ввести обязательную регистрацию всех личных средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и моноколеса. Только так можно начать хоть как-то контролировать эту сферу, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

До этого Минтранс РФ поддержал введение ограничений по возрасту электросамокатчиков. Однако, по мнению Шапарина, о таких мерах говорить преждевременно, так как пока нет никакого контроля за владельцами этого вида транспорта.

«Мы не можем без государственных регистрационных знаков установить, кто на самокате ездит с помощью камер фото-видео фиксации. Сотрудники Госавтоинспекции не присутствуют на каждом перекрестке, да и догнать даже на патрульном автомобиле электросамокат просто невозможно», — пояснил специалист.

Он назвал эту инициативу «странной» и «оторванной от жизни», подчеркнув, что следовать ей никто не будет. Начинать, по мнению эксперта, следует с введения электросамокатов и прочего подобного транспорта в правовое поле, обязав всех их частных владельцев проходить регистрацию. Только в этом случае можно будет следить за ними по камерам и навести в этой сфере относительный порядок, заключил Шапарин.

Напомним, о планах ввести возрастные ограничения для передвижения на электросамокатах сообщила первый замминистра транспорта Валентина Иванова. Отмечалось также, что проект проект государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других СИМ уже разрабатывается. Предполагается, что госрегистрация позволит усилить контроль за использованием СИМ на улицах российских городов и обеспечить лучшую защиту участникам дорожного движения — в том числе самим пользователям электросамокатов.

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