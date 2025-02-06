Россиянам рассказали, как бороться с самокатами в подъездах

Правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Прежде всего, электросамокаты загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты. С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», — напомнил адвокат.

По словам юриста, воздействовать на нарушителей нужно жильцам дома. Сначала следует предложить собственнику самоката добровольно убрать транспорт из подъезда. В случае отказа, необходимо перейти к мерам административного воздействия, которые приведут к наложению административных штрафов.

Для этого Воропаев рекомендовал подать жалобу в органы, которые надзирают за противопожарной безопасностью в подъездах, например, в управляющие компании, на которых возложена такая ответственность.

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