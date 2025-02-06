Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как бороться с самокатами в подъездах

Юрист Воропаев предупредил о недопустимости хранения электросамокатов в подъездах
close
МТС Юрент

Правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Прежде всего, электросамокаты загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты. С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», — напомнил адвокат.

По словам юриста, воздействовать на нарушителей нужно жильцам дома. Сначала следует предложить собственнику самоката добровольно убрать транспорт из подъезда. В случае отказа, необходимо перейти к мерам административного воздействия, которые приведут к наложению административных штрафов.

Для этого Воропаев рекомендовал подать жалобу в органы, которые надзирают за противопожарной безопасностью в подъездах, например, в управляющие компании, на которых возложена такая ответственность.

До этого сообщалось, что россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. Глава НАС Антон Шапарин рассказал, что обратился в Минфин РФ с просьбой отказаться от этой практики.

Ранее рассказали, чем задний привод лучше переднего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами