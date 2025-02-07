Российские власти рассматривают введение государственной регистрации самокатов

В России разрабатывают проект государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС заявил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Как один из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами, он отметил, что этот вопрос сейчас прорабатывается правительством России.

«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — рассказал Шейкин.

По его словам, в документах кабмина указано, что госрегистрация позволит усилить контроль за использованием СИМов на улицах российских городов и обеспечить лучшую защиту участникам дорожного движения — в том числе самим пользователям электросамокатов.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru», что правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах.

Ранее в России появилась электросамокатная полиция.