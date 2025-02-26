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Для водителей электросамокатов введут возрастные ограничения

Минтранс поддержал введение ограничения возраста для водителей электросамокатов
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Shutterstock

Министерство транспорта России поддерживает введение ограничения возраста для водителей электросамокатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра транспорта Валентина Иванова.

«Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе», — ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности.

В декабре 2024 года правительство РФ предложило ввести правила, согласно которым возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен до 16 лет. Операторы кикшеринга не против нововведения. Сейчас пользоваться сервисами краткосрочной аренды самокатов можно с 18 лет.

Сервис Whoosh первым решил ввести новые правила оферты. С 6 декабря прошлого года в ряде городов могут легально арендовать самокат те, кому исполнилось 16 и 17 лет. При этом для них автоматически ограничат скорость на четверть.

Точный возраст пользователя установят при помощи авторизации в приложении через ID банка, где содержится достоверная информация о владельце счета.

Ранее юрист предложил запретить пользоваться электросамокатами в непогоду.

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