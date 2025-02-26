Для водителей электросамокатов введут возрастные ограничения

Министерство транспорта России поддерживает введение ограничения возраста для водителей электросамокатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра транспорта Валентина Иванова.

«Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе», — ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности.

В декабре 2024 года правительство РФ предложило ввести правила, согласно которым возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен до 16 лет. Операторы кикшеринга не против нововведения. Сейчас пользоваться сервисами краткосрочной аренды самокатов можно с 18 лет.

Сервис Whoosh первым решил ввести новые правила оферты. С 6 декабря прошлого года в ряде городов могут легально арендовать самокат те, кому исполнилось 16 и 17 лет. При этом для них автоматически ограничат скорость на четверть.

Точный возраст пользователя установят при помощи авторизации в приложении через ID банка, где содержится достоверная информация о владельце счета.

Ранее юрист предложил запретить пользоваться электросамокатами в непогоду.