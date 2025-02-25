«АвтоВАЗ» назвал число нераспроданных автомобилей Lada

На сегодняшний день у «АвтоВАЗа» скопилось 100 тыс. новых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«На сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого «АвтоВАЗа» приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч», — приводит слова Соколова РИА Новости.

Всего в феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что «Москвич» поднял цены на свои автомобили.