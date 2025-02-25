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«Москвич» поднял цены на свои автомобили

Цены на автомобили «Москвич» выросли на 100 тысяч рублей
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«Москвич»

Завод «Москвич» повысил цены на свои автомобили 2025 года выпуска, сообщает Wroom.

«Компактный кроссовер «Москвич 3» подорожал на 65–97 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Лифтбек «Москвич 6» прибавил 77 тысяч рублей во всех комплектациях», — говорится в сообщении портала.

«Москвич 3» в базовой версии теперь стоит минимум 1,76 млн рублей. Лифтбек «Москвич 6» — 2,28 млн рублей. Цены на электромобиль «Москвич 3е» не изменились.

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным новым кроссовером в России по итогам 2024 года.

В 2024 году продажи Haval Jolion увеличились в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. экземпляров. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro — 47,8 тыс. проданных автомобилей.

Ранее были названы самые популярные автомобили у россиян.

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