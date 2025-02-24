Крупная авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Из-за ДТП движение сильно затруднено, перекрыты две полосы», — говорится в сообщении.

По информации источника, четыре грузовика и легковой автомобиль столкнулись у развязки с Липецкой улицей. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве из-за крупной автомобильной аварии перекрыли движение между Каширским и Варшавским шоссе, когда оно будет восстановлено не сообщается. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, на северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее в Орловской области поезд врезался в автомобиль.