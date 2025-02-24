При столкновении авто и поезда в Орловской области погибли два человека

В Орловской области два человека погибли при столкновении машины и поезда

В Орловской области поезд на переезде врезался в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Авария произошла утром в 9:14 24 февраля на железнодорожной станции Отрада в селе Отрадинское Мценского района. В результате столкновения два человека, пассажиры машины, получили травмы, несовместимые с жизнью.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Движение поездов остановлено.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге реанимобиль врезался в машину Ford. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль экстренных служб врезается в легковую машину, а после – в разделительный забор, при этом Ford отлетает в сторону. Также на записи видно, что у легковой автомобиль поврежден капот и бампер.

Ранее хабаровскую блогершу госпитализировали после ДТП.