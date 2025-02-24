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В Москве полностью перекрыли движение между Каширским и Варшавским шоссе

Движение транспорта между Каширским и Варшавским шоссе перекрыли из-за ДТП
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве из-за крупной автомобильной аварии перекрыли движение между Каширским и Варшавским шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«ДТП произошло в туннеле между Каширским и Варшавским шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Движение полностью перекрыто», — сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших нет. Когда будет восстановлено движение, тоже не сообщается.

До этого стало известно, что в Хабаровске блогер-инфлюенсер Дарья Усик попала в автомобильную аварию.

34-летняя Дарья Усик (у нее почти 160 тыс. подписчиков) ехала с подругой на Subaru Forester из ночного клуба. За рулем был мужчина. На перекрестке Уссурийский бульвар – Дикопольцева в них врезался хетчбэк Nissan Note, которым управляла нетрезвая 23-летняя девушка. В ДТП пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на Проспекте Мира в Москве.

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