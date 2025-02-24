Крупное ДТП парализовало движение на Проспекте Мира в Москве

Пять автомобилей устроили массовое ДТП на Проспекте Мира в Москве

На северо-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Мира (Большой Крестовский путепровод) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Москве на 106-м километре МКАД затруднено движение из-за ДТП.