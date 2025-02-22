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МКАД парализовало из-за ДТП

На МКАДе парализовало движение на 4 км из-за ДТП
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Максим Блинов/РИА Новости

Движение на МКАД паразиловало из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внешней стороне 41 км МКАД (в районе съезда №41) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным Дептранса, движение оказалось затруднено на 4 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

До этого на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее автобус с 14 россиянами попал в жесткое ДТП с Toyota, вылетевшей на «встречку».

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