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Ford опрокинул скорую помощь на капот BMW в Москве

В Москве машина скорой помощи опрокинулась на капот BMW при ДТП
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Telegram-канал МК: срочные новости

На юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

ДТП произошло не перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. По предварительным данным, в медицинской машине в момент столкновения не было пациентов.

В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что в ДТП пострадали два фельдшера.

На место ДТП направлен спасательный вертолет, сообщает «РЕН-ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео с последствиями ДТП видно, что у купе BMW 4 Series промят капот, лобовое стекло осталось целым. У Ford Focus, который находится со стороны днища лежащего на боку медицинского ГАЗа, сильно разбита передняя часть.

Ранее в Москве арестовали скандального автоблогера.

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