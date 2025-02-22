Автобус с 14 россиянами попал в жесткое ДТП с Toyota, вылетевшей на «встречку»

Под Новосибирском Toyota влетела в автобус с 14 пассажирами внутри

В Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и Toyota Cresta. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Авария произошла в Ордынском районе — водитель Toyota Cresta выехал на встречку и врезался в общественный транспорт, следовавший в Новосибирск из Ярково», — говорится в публикации.

Водитель иномарки не выжил. В результате аварии также пострадал пассажир Toyota, его госпитализировали. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Дмитрове возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид.

По предварительной информации, 18 февраля водитель такси 1993 года рождения сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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